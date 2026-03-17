18 Mart akşamı ortalığı karıştıracaklar! CHP'den 81 ile sokak çağrısı
18 Mart akşamı ortalığı karıştıracaklar! CHP'den 81 ile sokak çağrısı

Bir yandan İBB’deki asrın yolsuzluğu davası, diğer yandan mutlak butlan tartışmalarının içinde boğulan CHP'de iç kriz bitmiyor. Silivri'deki duruşmalara birkaç isim dışında milletvekillerinin ilgi göstermemesi, örgüt üyelerinin de ısrarla davet edilmesine rağmen bölgede yeterli kalabalık oluşturamaması, ana muhalefette "CHP'liler İmamoğlu’dan kurtulmak istiyor" yorumlarına neden olmuştu. Parti içindeki bu isteksizliği gören genel merkez, 18 Mart akşamı tüm Türkiye’den otobüslerle yandaş taşıyacağı Saraçhane’de miting için düğmeye bastı.

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin birinci yılı dolayısıyla yarın akşam Saraçhane'de yeni bir miting yapmaya hazırlanıyor. Alanı kalabalık gösterebilmek için harekete geçen genel merkez, il başkanlarından milletvekillerine kadar partinin tüm kademelerine yeni talimatlar yağdırdı.

Edinilen bilgiye göre parti kurmayları, yurt genelindeki il başkanlarının, belediye başkanlarının ve milletvekillerinin taşıyabileceği kadar partili ile 18 Mart akşamı mutlaka alanda bulunmasını istedi. Buna ek olarak il başkanlıklarına otobüslerle mümkün olduğunca çok üyeyi miting alanına taşımaları talimatı verildi.

Genel merkezin, yine il başkanlıkları ve milletvekillerinden, sosyal medya hesapları aracılığıyla mitinge dair paylaşım yapılmasını istediği de aktarıldı. Vatandaşı da bölgeye çekebilmek için bazı sanatçılara miting alanında konserler verdirileceği de iddia ediliyor.

TÜM İLÇELERDEN OTOBÜS KALKACAK

Ankara'dan gelen direktifler sonrası bazı il başkanlıklarından da partili üyelere yönelik dikkat çekici bilgilendirmeler yapılmaya başlandı. Manisa İl Başkanlığı, "Manisa'dan yola çıkıyoruz. Tüm ilçe başkanlıklarımızdan otobüs kalkacaktır. Ulaşım için ilçe başkanlıklarımızla iletişime geçin" duyurusunu yaptı. Düzce İl Başkanlığı, "Düzce'den yola çıkıyoruz" paylaşımıyla dikkat çekti. Giresun, Sivas, Karabük gibi birçok il başkanlığının da mitinge katılım çağrısında bulunan paylaşımlar yaptığı görüldü.

İLK TEŞEBBÜS DEĞİL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınışından bu yana farklı il ve ilçelerde 98 miting yaptı. Kısır döngüye dönüşen mitinglere katılımın her geçen ay biraz daha düşüş göstermesi uzun süre tartışıldı. Parti yönetimi, meydanları dolu gösterebilmek için daha önce de benzer girişimlerde bulunmuştu. Kısa süre önce bunun örneklerinden olan Yalova mitingine çevre illerden 40 otobüs ve 17 minibüsle üye taşındığı ortaya çıkmıştı.

