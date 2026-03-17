İran füze ve İHA yağdırdı! ABD beklemediği yerden vuruldu

İran, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini ve diplomatik misyonlarını hedef almayı sürdürüyor.

Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne çok sayıda füze ve İHA ile saldırı düzenlendi.

C-RAM hava savunma sisteminin devreye girerek tehditlerin çoğunu önlediği belirtilirken, ez 1 İHA'nın büyükelçilik yerleşkesinin içine isabet ettiği aktarıldı.

Son saldırının, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlangıcından bu yana ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne yapılan en yoğun saldırı olduğu belirtildi.