Dünya Venezuela rezervini konuşurken çarpıcı uyarı: İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu! İran'da protestolar sürüyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünya Venezuela rezervini konuşurken çarpıcı uyarı: İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu! İran'da protestolar sürüyor

Maduro'nun ABD operasyonuyla yakalanmasının ardından tüm dünya Venezuela rezervini konuşurken çarpıcı uyarı geldi. Topraklarının altında petrol kaynayan İranın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, günlerdir süren sessizliğini bozarak halkın ekonomik taleplerine haklı dedi. Hamaney, "protestocularla konuşulması gerektiğini ancak şiddete yönelenlerin cezalandırılmasının uygun olacağını" ifade etti.

Foto - Dünya Venezuela rezervini konuşurken çarpıcı uyarı: İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu! İran'da protestolar sürüyor

İran’da protestolar, sekizinci gününe girdi. Hem devlet medyası hem de insan hakları örgütleri hafta boyunca ölümler ve tutuklamalar olduğunu bildirdi. Son üç yılın en büyük protestoları olarak nitelendirilen gösteriler, ülke geneline yayılarak devam ediyor.

Foto - Dünya Venezuela rezervini konuşurken çarpıcı uyarı: İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu! İran'da protestolar sürüyor

Tüm dünya Venezuela rezervini konuşurken petrol kaynayan İranın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, günlerdir süren sessizliğini bozarak halkın ekonomik taleplerine "haklı" dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın "vururuz" tehdidi, Tahran’da "içişlerine müdahale" öfkesine neden olmuştu. Hamaney, “Protesto yapmak meşrudur, ancak isyan farklıdır. Biz protestocularla diyalog halindeyiz, yetkililer de protestocularla diyalog içinde olmalıdır; fakat isyancılarla diyalog kurmak faydasızdır. Onlar yerlerine oturtulmalı” dedi.

Foto - Dünya Venezuela rezervini konuşurken çarpıcı uyarı: İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu! İran'da protestolar sürüyor

İnsan hakları grubu Hengaw, protestoların başlamasından bu yana "en az 17 kişinin öldüğünü" bildirdi. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise "en az 16 kişinin öldüğünü ve 582 kişinin gözaltına alındığını" açıkladı. ÇAĞRI YAPANLAR GÖZALTINA ALINDI HRANA, "protesto çağrısı yapan çevrimiçi hesapların yöneticilerinin de gözaltına alındığını" aktarırken, devlet kaynakları durumu doğruladı. İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, devlet medyasına yaptığı açıklamada, "güvenlik güçlerinin son iki gündür protesto liderlerini hedef aldığını" belirtti.

Foto - Dünya Venezuela rezervini konuşurken çarpıcı uyarı: İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu! İran'da protestolar sürüyor

HAMANEY'DEN HALKA "SERT MÜDAHALE" TEHDİDİ İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülke geneline yayılan protestolara dair ilk kez konuştu. Dini lider, "olayların arkasında ABD ve İsrail gibi dış aktörlerin olduğunu" öne sürerken, göstericilere karşı bazı mesajlar verdi. Devlet televizyonundan halka seslenen Hamaney, riyalin değer kaybı ve hayat pahalılığı nedeniyle sokağa çıkanların "taleplerini meşru gördüklerini ve yetkililerin bu kesimle diyalog kanallarını açık tutması gerektiğini" belirtti.

Foto - Dünya Venezuela rezervini konuşurken çarpıcı uyarı: İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu! İran'da protestolar sürüyor

Ancak "Barışçıl taleplerle, şiddet eylemleri ayrılmalıdır" vurgusu yapan Hamaney, "Protestocularla konuşuruz ancak şiddete yönelenlere taviz verilmeyecek" dedi. Ayetullah Ali Hamaney, "sokak olaylarını provoke edenlere karşı devletin, sert yüzünü göstereceği" uyarısında bulundu.

