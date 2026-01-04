Dünya Venezuela rezervini konuşurken çarpıcı uyarı: İran lideri Hamaney sessizliğini bozdu! İran'da protestolar sürüyor
Maduro'nun ABD operasyonuyla yakalanmasının ardından tüm dünya Venezuela rezervini konuşurken çarpıcı uyarı geldi. Topraklarının altında petrol kaynayan İranın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, günlerdir süren sessizliğini bozarak halkın ekonomik taleplerine haklı dedi. Hamaney, "protestocularla konuşulması gerektiğini ancak şiddete yönelenlerin cezalandırılmasının uygun olacağını" ifade etti.