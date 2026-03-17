Tutuklanan belediye başkanı buna cevap verememişti: '100 bin lira maaş ile nasıl bu kadar lüks yaşayabilir?'
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, lüks yaşamına dikkat çekerek sert sorular yönelttiği CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Lüks Yaşam Sorusu Cevapsız Kaldı
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i hedef alarak lüks harcamalarına vurgu yapmıştı. Çerçioğlu, kamuoyunda yankı uyandıran o konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Bir belediye başkanı 100 bin lira maaş ile nasıl bu kadar lüks yaşayabilir? Hadi buyrun bunu açıklayın!”
Yolsuzluk Operasyonu ve Tutuklama Kararı
Çerçioğlu’nun bu sorusu henüz tazeliğini korurken, Kuşadası Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Hakkındaki iddiaları açıklığa kavuşturamayan ve sorgusu tamamlanan Ömer Günel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
