İran'da kadınlar için yeni karar
İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla, futbol maçlarında kadınlara yönelik stadyumlara giriş yasağı kaldırıldı.
İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin onayıyla, futbol maçlarında kadınlara yönelik, stadyumlara giriş yasağının kaldırıldığı bildirildi.
Yasak kaldırıldı
Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin kadınların futbol stadyumlarına girmesine izin verdiğini belirtti.
Lig maçlarına da izleyecekler
İran'da kadınların milli maçların tribünlerden seyredilmesine zaman zaman izin veriliyor ancak Süper Lig maçlarını stadyumdan izlemesi bu iznin dışında tutuluyordu.