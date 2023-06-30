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Dünya İran'da kadınlar için yeni karar
Dünya

İran'da kadınlar için yeni karar

Yeniakit Publisher
2023-06-30 21:16:00 -
İran'da kadınlar için yeni karar

İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla, futbol maçlarında kadınlara yönelik stadyumlara giriş yasağı kaldırıldı.

İran'da Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin onayıyla, futbol maçlarında kadınlara yönelik, stadyumlara giriş yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Yasak kaldırıldı

Yarı resmi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Tac, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyinin kadınların futbol stadyumlarına girmesine izin verdiğini belirtti.

Lig maçlarına da izleyecekler

İran'da kadınların milli maçların tribünlerden seyredilmesine zaman zaman izin veriliyor ancak Süper Lig maçlarını stadyumdan izlemesi bu iznin dışında tutuluyordu.

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