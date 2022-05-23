  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'da facia! 10 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Dünya

İran'da facia! 10 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

İran’ın Abadan şehrinde 10 katlı bir bina yerle bir oldu. Faciada can kaybı sayısı 4’e, yaralı sayısı ise 55’e yükselirken enkaz altında kurtarılmayı bekleyen en az 80 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 16:08:00 - 2022-05-23 16:13:04

İran’ın Abadan şehrinde 10 katlı bir binanın çökmesi sonucu can kaybı sayısı 4’e ve yaralı sayısı ise 55’e yükseldi. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen en az 80 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İran’ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde inşaat halindeki 10 katlı "Metropol" adlı bina çöktü. İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Cafer Miyadfer yaptığı açıklamada, "10 katlı binanın çökmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 10 yaşında bir çocuk da bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Enkaz altında en az 80 kişi var

Çöken binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Miyadfer, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen en az 80 kişi olduğunu açıkladı.

Facianın yaşandığı kente çevre illerden 50 arama kurtarma timi ve 30 ambulans sevk edildi.

Müteahhid ve bina sahibi gözaltına alındı

Çöken binanın müteahhidinin ve sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay