İran'da, Devrim Muhafızlarından Sünni alime tehdit!

İran Devrim Muhafızları, Sistan-Belucistan eyaletindeki protestolarda İran rejimi güvenlik güçlerince gerçekleşen katliamdan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'i ve rejim yetkililerini sorumlu tutmasının ardından bölgede önde gelen Sünni alim Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'ye karşı tehdit mesajları yayımladı.

Devrim Muhafızlarının resmi haber sitesi Sepah News'te yer alan bir habere göre İsmailzehi, İran rejimine karşı 'kışkırtıcı' ifadeler kullanmakla ve bölgedeki Sünni Beluç halkını 'ayaklanmaya teşvik etmekle' suçlandı.

Sünni alim İsmailzehi, İran'ın Sistan-Belucistan eyaleti merkezi Zahidan'da meydana gelen protestolarda sivil halkın rejim güçlerince katledilmesinden ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i sorumlu tutmuştu.

Zahidan kenti Cuma İmamı İsmailzehi ayrıca İran rejiminin önde gelen yetkililerin de bu katliamdan sorumlu olduğunu kaydetmişti.

İsmailzehi'nin bu söylemlerine karşılık Devrim Muhafızlarının açıklamalarında "Bay Abdulhamid, genç insanları kutsal İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kışkırtmak ve yüreklendirmek size pahalıya patlayabilir! Bu son uyarıdır!" ifadeleri yer aldı.

Böylece Devrim Muhafızlarının İsmailzehi'yi daha önce de uyardığı tahmin ediliyor.

Devrim Muhafızları ve İran rejimi güvenlik güçleri Sistan-Belucistan'da meydana gelen protestolarda eylemcilere sert müdahalelerde bulunmuş ve bu tutum sonucunda en az 95 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan Sünni din adamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi "bölgedeki protestoları, cihat yanlısı grupların teşvik ettiğini" savunan İran rejimi yetkililerinin açıklamalarını reddederek, "Kimse olayların sorumluluğunu bu şekilde üzerinden atamaz." diye konuştu.

Sünni alim Mevlevi Abdulhamid'in İran'daki son duruma dair açıklamalarına, ülkedeki Şii kesimden destek mesajları yayımlanmıştı.

İran güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonrası Zahidan kentindeki çatışmalar 30 Eylül Cuma günü, 15 yaşındaki Beluç bir kıza İran rejimine bağlı bir yetkilinin tecavüzü sonrası patlak veren olaylarla başlamıştı.

Kaynak: Mepa News