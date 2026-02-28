  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İran'da dehşete düşüren görüntüler
İran'da dehşete düşüren görüntüler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Minab Kız Okulu'na düzenlediği saldırıda 160 kişinin öldüğünü bildirdi. Okul ve çevresindeki ceset görüntüleri dünyayı dehşete düşürdü.

İran'ın Hormozgan eyaletinde Minab şehrindeki Shajareh Tayyebeh İlkokulu’na düzenlenen hava saldırısında 160 kişi yaşamını yitirdi.

Güney İran’da Minab şehrinde yer alan Shajareh Tayyebeh İlkokulu, Cumartesi sabahı gerçekleştirilen bir hava saldırısında vuruldu. İranlı yetkililer saldırıda 160 kişinin öldüğünü duyurdu.
Bilançonun netleşmesinin ardından okulun içerisindeki ceset görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Görüntüler resmen kan dondurdu.

 Saldırının ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sanal medya hesabından kınama mesajı yayımladı. Ortak operasyonu ‘İran şehirlerini ayrım gözetmeksizin hedef alan haksız bir saldırganlık eylemi’ olarak nitelendiren Bekayi, Minab'daki ilkokul saldırısında onlarca masum kız çocuğunun hayatını kaybettiğini ve sakat kaldığını belirtti.

 Yaşananları ‘açık bir suç’ olarak tanımlayan Bekayi, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, “Dünya bu büyük adaletsizliğe karşı ayağa kalkmalıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM Şartı kapsamındaki asli sorumluluğunu yerine getirerek derhal harekete geçmelidir” ifadelerini kullandı.

 

1
Yorumlar

Cengiz selçuk

Suriye de 3 ay önce alevi Katliamı var diyenler nerede

Şaban

Siyonist'leri ALLAH'IMIZ KAHHAR ETSİN!
