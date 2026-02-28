  • İSTANBUL
ABD'nin Tomahawk seyir füzesinin harp başlığı hurda çıktı

Terörist İsrail ile birlikte İran'ı vuran haydut Amerika'nın Tomahawk seyir füzesinin harp başlığı hurda çıktı.

Haydut ABD ve terörist İsrail, sabah saatlerinde İran'da çok sayıda noktaya saldırı düzenledi.

İran'da başta başkent Tahran olmak üzere çok sayıda kentin hedef alındığını belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık" açıklamasında bulundu.

 

Tomahawk seyir füzesi hurda çıktı

ABD tarafından atılan Tomahawk seyir füzesi bu sabah Irak’ın Kerkük kentine düştü. Patlamamış harp başlığı görüntülendi.

 

Nijerya'da da 13 füzeden 5'i patlamamıştı

Geçtiğimiz dönemde de Nijerya’ya atılan 13 adet Tomahawk Seyir Füzesi’nden en az 5’i patlamamıştı.

