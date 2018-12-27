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İran'da çatışma! Ölüler var

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada iki polis yaşamını yitirdiği bildirildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 13:05
İran'da çatışma! Ölüler var

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada iki polis hayatını kaybetti. 

İran devlet televizyonuna göre, Kirman eyaletine bağlı Berdsir ilçesinde polisin şüphe üzerine takip ettiği araçtaki silahlı kişiler tarafından polise ateş açıldı. 

Araçla kaçmak istediler

Polisin şüpheli aracı takibi sırasında saldırganların içinde bulunduğu aracın aşırı hız nedeniyle yoldan çıktığı, bu sırada kaçmak isteyen silahlı kişiler tarafından polislere açılan ateş sonucu çıkan çatışmada iki polisin hayatını kaybettiği, ikisinin de yaralandığı ifade edildi. 

Saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 13:05
  1. İran
  2. İran çatışma
  3. Kirman eyaleti

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