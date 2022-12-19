İran'da çatışma: 4 asker öldü!
İran Devrim Muhafızları, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 4 askerin öldüğünü duyurdu.
İran Devrim Muhafızları, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 4 askerin öldüğünü duyurdu.
Açıklamada, "Seravan kırsalında sınır bölgesinde terörist bir grupla Devrim Muhafızları Ordusu güçleri arasında çıkan çatışmada, Teğmen Muhammed Guderzi ve milis güçlerinden (Besic) Rahimbahş Perkey, Hamidrıza Abidi ve Mahmudnik Hahzade hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, silahlı grubun çatışma esnasında sınırı geçerek Pakistan'a kaçtığı kaydedildi.