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Dünya İran’da 5 büyüklüğünde deprem
Dünya

İran’da 5 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-04-01 22:07:00 -
İran’da 5 büyüklüğünde deprem

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan kentinde 5 büyüklüğünde deprem oldu.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Parsiyan kentinde yerel saatle 19.27’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade Fars Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin yine ülkenin güneyinde bulunan Kiş Adası'nda da hissedildiğini aktardı. Depremin ardından durum değerlendirmesi için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyleyen Hasanzade, depremde can kaybı ve yaralının olmadığını ve herhangi bir hasarın da meydana gelmediğini belirtti.

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