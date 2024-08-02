İrancı yanları depreşti! Saadet Partili vekil, Haniye'yi koruyamayan İran'ı aklamaya çalıştı!

İran, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastini kendi topraklarında engelleyemediği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi haline gelirken, bu eleştirilere yanıt veren Saadet Partisi Milletvekili Necmettin Çalışkan, katıldığı bir canlı yayında İran'ı koruyan skandal açıklamalarda bulundu.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için gittiği İran'ın başkenti Tahran'da terör devleti İsrail'in düzenlediği suikastle şehit oldu.

İran'ın içini dolduramadığı güç gösterilerine karşın, ülkesinde suikaste uğrayan Haniye'yi koruyamaması eleştirilerin odağı haline geldi.

Bu eleştirilere yanıt veren Saadet Partisi Milletvekili Necmettin Çalışkan, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran yönetimini savunan Çalışkan, suikastin İran'da gerçekleşmesinin ülkenin hedef haline getirilmeye çalışıldığının bir göstergesi olduğunu belirtti ve bu süreçte Türkiye ile yakın ilişkilere sahip olan Katar'ı suçladı.

Çalışkan, "Suikastin İran’da olması, İran’ın hedefe konmasının bariz göstergesi. Halbuki Katar, İsrail ajanlarının çok daha rahat faaliyet gösterebildiği bir yer. Bu sabahtan itibaren ülkemizde birçok kesimden insan bu olayda İran'ı suçladı. Bu olay üzerinden bile Şia düşmanlığının körüklenmeye çalışılmasını doğru bulmuyorum." dedi.

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