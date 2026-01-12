  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran yönetiminden kritik iddia: 'Kontrol altına aldık'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkedeki durumu kontrol altına aldıklarını öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkedeki durumu kontrol altına aldıklarını öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hafta sonu protestolarla bağlantılı şiddet olaylarının artmasının ardından İran'daki durumun ‍"tamamen kontrol altında olduğunu" söyledi.

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a yönelik saldırı uyarısının "teröristleri dış müdahaleyi davet etmek için protestocuları ve güvenlik güçlerini hedef almaya motive ettiğini" de sözlerine ekledi.

Ülke çapındaki protestoların "Trump'ın müdahalesi için bahane oluşturma amacıyla şiddet eylemlerine dönüştüğünü" öne sürerken, "internetin yakında yeniden erişime açılacağını" ve "hükümetin bu konuda ilerleme kaydetmek için güvenlik kurumlarıyla koordinasyon halinde olduğunu" sözlerine ekledi.

Arakçi, büyükelçilikler ve bakanlıklarla da bağlantının yeniden sağlanacağını söyledi.

 

İran'ın elinde protestoculara silah dağıtıldığına dair görüntüler olduğunu söyleyen Arakçi, yetkililerin yakında tutukluların itiraflarını yayınlayacağını da sözlerine ekledi.

Yetkililerin sokaklarda devam eden olayları yakından takip ettiğini vurgulayan Arakçi, "gösterilerin yabancı unsurlar tarafından kışkırtıldığını ve körüklendiğini" iddia ederek, "güvenlik güçlerinin sorumluların peşine düşeceğini" de sözlerine ekledi.

Katar'daki Georgetown Üniversitesi'nde İran uzmanı olan Mehran Kamrava, Arakçi tarafından yapılan konuşmanın, İran'daki protestolar hakkında tehditkar açıklamalar yapan Trump'a yönelik olduğunu dile getirdi.

Al Jazeera'ye konuşan Kamrava, İran'ın "olayların kontrol altında olduğu, protestolarla ilgili bir şeyler yaptığı ve protestocuların çoğunun terörist olduğu" mesajını verdiğini söyledi.

Kamrava, "Bu sadece İranlılara yönelik bir konuşma değil, aynı zamanda ABD'ye ve özellikle de Donald Trump'a yönelik bir konuşmaydı" diye ekledi.

Kaynak: Mepa News

Ömer

Halk ciddi sıkıntı içinde , İran yönetimi şii liği yaymaya çalışıyor Müslüman ülkeleri bölüyor katliam yapıyor .
