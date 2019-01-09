"İran ve Rusya, Türkiye'siz yapamayacağını biliyor"

Yeni Çağ Azerbaycan‘a açıklamada bulunan Azerbaycanlı uzman Vüqar Ziferoğlu, Türkiye ve ABD’nin Suriye krizinin çözümü konusundaki olası işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Ziferoğlu, Orta Doğu’daki kritik sürecin Türkiye’nin katılımı olmadan çözülemeyeceğini belirtti:

"Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan ciddi bir tecrübesi var"

“Türkiye’nin Orta Doğu’da yüzyıllarca devam eden bir yönetim tecrübesi var. ABD’yse Orta Doğu’ya geçtiğimiz yüzyılın 60-70’li yıllarında adım adım, zorluklarla girmeye başladı. Bu müdahele bölgede birçok savaşa, İran’da İslam Devrimi’ne ve süregelen gerginliklere yol açtı.

Ama ABD’den farklı olarak Türkiye’nin Orta Doğu’yla ilgili Osmanlı Devleti’nden kalma ciddi bir tecrübesi vardır. Yani Türkiye o bölgeyi çok iyi tanıyor, oradaki etnik ve dini farklılıklara hakim. Bu bağlamda Orta Doğu’daki kritik süreçlerin Türkiye’nin katılımı olmadan çözülmesi imkansızdır. Yani o bölgede belirli bir konum elde etmeye çalışan herhangi bir devletin Türkiye ile işbirliği yapması mühim bir şarttır.

"Türkiye'siz yapamayacaklarını biliyor"

Bunu mutlaka belirtmeliyim ki, Moskova-Tahran-Ankara üçgeni de kolay kolay oluşmadı. Evet bu üçgenin oluşumunda dış etkenlerin de ciddi rolü oldu. Ama hem Moskova, hem de Tahran Orta Doğu’da Türkiyesiz yapamayacağını iyi biliyor.

ABD'nin çekilmesi çıkarlarından vazgeçtiği anlamına gelmez

ABD’nin Türkiye’ye YPG/PYD’yle ilgili ileri sürdüğü şartlara gelince, bu konuda bazı detayları göz önünde bulundurmamız lazım. Ben önceki açıklamalarımda da ABD’nin Suriye’den tamamen geri çekilmesinin, oradaki çıkarlarından vazgeçmesinin beklenilmediğini söylemiştim.

ABD Türkiye'nin terörist gruplara operasyon yapmamasına karşı garanti istiyor

Evet ABD’nin Suriye’deki müttefikleri arasında YPG/PYD gibi terörist gruplar da var. Washington’un bu gruplarla ilgili Ankara’dan garanti istemesi de doğal. Çünki Suriye’de terörist birliklere yönelik en önemli askeri operasyonları Türkiye gerçekleştiriyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonları ve şu anda Münbiç’teki askeri hareketlilik bunun örnekleridir.

Ama Türkiye ABD’ye onun istediği garantiyi verecek mi? Bu, oldukça şüphelidir. Neden? Çünkü YPG/PYD Türkiye’nin milli çıkarlarına ve sınır güvenliğine tehdittir. Aynı zamanda şunu unutmamalıyız ki, Türkiye Suriye’de sadece YPG/PYD’ye karşı değil, tüm terörist birliklere karşı mücadele veriyor. Bu bağlamda Türkiye’nin o terör gruplarına dokunmayacağı ile ilgili ABD’ye herhangi bir garanti vermesi, bence oldukça saçma olurdu”.

Kaynak: Yeniçağ.info