İran uzaya çıkmakta kararlı! İkinci defa deneyecekler

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin uydu üretimi ve taşıyıcı roket kapasitesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Yeniden hazırlanacağız"

Ruhani, 3 gün önce fırlatılan ancak yörüngeye yerleşme aşaması başarısızlıkla sonuçlanan "Peyam" (Mesaj) adlı uyduyla ilgili, "Küçük başarısızlıklar yaşansa da önemli kazanımlar elde ettik. Küçük sorunlar gelecek aylarda ortadan kaldırılacak ve biz (fırlatma için) yeniden hazırlanacağız." dedi.

İran'ın uydu üretme ve taşıyıcı roket teknolojisiyle ilgili önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Ruhani, "Bu teknoloji, tarım, çevre ve ormanlarla ilgili gerekli istihbarat konusunda büyük öneme sahip ve biz bu işe devam edeceğiz." ifadesini kullandı.