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Dünya İran: Türkiye'nin yatırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz
Dünya

İran: Türkiye'nin yatırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht, Türkiye'nin ve Türk iş insanlarının İran'a yatırımlarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:00:00 -
İran: Türkiye'nin yatırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Nobaht, Kazvin eyaletinde inşaat sektöründeki bir Türk şirketinin yatırımıyla kurulan tesisin açılış töreninde konuştu.

Ülkesinde sanayinin gelişmesi adına yatırımcıların önündeki engelleri kaldırmak için çabaladıklarını belirten Nobaht, "Dost ve kardeş Türkiye ile iki ülke arasındaki ortak faaliyetler için çalışan asil ve çalışkan Türk yatırımcılarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nobaht, parke ve profil üretimi yapılacak tesisin 40 milyon avro yatırımla kurulduğunu ve ilk aşamada 150 İranlıya iş imkanı sağlayacağını ifade etti.

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