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Dünya İran Sudan'daki vatandaşları için uçak gönderdi
Dünya

İran Sudan'daki vatandaşları için uçak gönderdi

Yeniakit Publisher
2023-04-30 01:26:00 -
İran Sudan'daki vatandaşları için uçak gönderdi

İran'ın, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlarını almak üzere Suudi Arabistan'a uçak gönderdiği bildirildi.

İran'ın, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlarını almak üzere Suudi Arabistan'a uçak gönderdiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın El-Arabiya televizyonunun haberine göre, İran, Suudi Arabistan'a ait gemiyle Sudan'dan Cidde'ye getirilen vatandaşlarını almak üzere uçak gönderdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, dün sabah yaptığı açıklamada, 65 İran vatandaşının Hartum'dan Port Sudan'a getirildiğini, sonra da Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'na nakledildiğini belirtmişti.

Kenani, Suudi Arabistan'a işbirliği nedeniyle teşekkür etmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
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Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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