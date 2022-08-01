İran: Nükleer bomba yapabilecek teknik kapasiteye sahibiz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkede nükleer bomba yapımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami yaptığı açıklamada, "Nükleer bomba yapabilecek teknik kapasiteye sahibiz. Ancak böyle bir programımız yok" dedi. İsrail'in, İran'ın nükleer programına ilişkin asılsız iddialar ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığını belirten İslami, "İsrail'in bu asılsız suçlamaları rahatsızlık doğurabilir ancak bir sonuca ulaşmaz. Çünkü İran olarak nükleer faaliyetlerimizde ilerleme kat ettik ve ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında iş birliğinin devam ettiğini ve bir sorunun olmadığını belirten İslami, UAEA'nın İran nükleer tesislerini denetleyebildiğini ve nükleer programa ilişkin bilgi alabildiğini söyledi. İslami açıklamasında, "Nükleer anlaşmanın imzalanma nedeni İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik tüm şüphe ve suçlamaların ortadan kaldırılmasıydı. Bu nedenle nükleer programımızı sınırlandırmayı ve nükleer tesislerimize yönelik ağır denetimleri kabul ettik. Şimdi ise nükleer anlaşmayı canlandırmaya çalışırken, Batılı ülkeler geçmişteki asılsız suçlamalarını yeniden gündeme getirmeye başladılar. Bu suçlamalar İsrail rejimi ve Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından 30 yıldır tekrarlanıyor ve hiçbir temeli yoktur" şeklinde konuştu.

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in danışmanı Kemal Harazi ise 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Tahran'ın teknik açıdan nükleer bomba yapabilecek kapasitede olduğunu ancak bu konuda karar vermediklerini söylemişti.