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Ekonomi İran Meclis Başkanı Galibaf, Gazze zaferini değerlendirdi "Ümmetin birliği, tüm siyonistleri yenebileceğini gösterdi"
Ekonomi

İran Meclis Başkanı Galibaf, Gazze zaferini değerlendirdi "Ümmetin birliği, tüm siyonistleri yenebileceğini gösterdi"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, abluka altındaki Gazze'de direniş gruplarının siyonist rejime karşı elde ettiği zaferi değerlendirerek, İslami direnişin Gazze'deki direnişini tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 15:42:00 -
İran Meclis Başkanı Galibaf, Gazze zaferini değerlendirdi "Ümmetin birliği, tüm siyonistleri yenebileceğini gösterdi"

yeniakit.com.tr

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, yaptığı açıklamada, İslami direnişin Filistin ve Gazze’deki zaferini tebrik etti.

Muhammed Bakır Galibaf, yaptığı açıklamada, “Direnişin zaferi, İslam ümmetinin birlik, dayanışma ve dini değerlere dayanıp halka güvenerek adım atması durumunda tüm teçhizatı ile işgalci siyonist rejime karşı kazanabileceğini gösterdi. Gazze halkı tam bir kuşatma altındaydı ancak bütün sorunlara rağmen siyonist rejimi yenmeyi başardı” dedi.

Galibaf, şöyle devam etti; “1960’lı yıllarda Arap ülkeleri siyonist rejime beş gün direnemedi ama bugün Gazze halkı bu rejime 10 günden fazla direnerek zafere kavuştu"


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Gence

asil icimize kümenlenmis münafik yahudilerden baslamaliyiz ise. münafiklik suc olmali, ve yahudilere türkce isimler yasaklanmali.
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