İran Kızılayı duyurdu! Saldırılardaki ölü sayısı belli oldu
ABD ve İsrail'in saldırlar düzenlendiği İran'da son durum belli oldu. İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "Saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı" denildi.
Orta Doğu'da haftalardır endişeyle beklenen oldu. ABD ve İsrail sabah saatlerinde İran'da çok sayıda kente eş zamanlı baskın düzenledi. İran'ın da yanıtı gecikmedi. İran ordusu, Körfez ülkelerinde ABD üslerini hedef aldı.
Saldırılara ilişkin İran'dan ilk açıklama geldi.
İran Kızılayı yaptığı açıklamada, "Saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.