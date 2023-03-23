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Dünya İran, İngiltere, Almanya ve Fransa Oslo’da görüştü
Dünya

İran, İngiltere, Almanya ve Fransa Oslo’da görüştü

Yeniakit Publisher
2023-03-23 07:02:00 -
İran, İngiltere, Almanya ve Fransa Oslo’da görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, E3 olarak bilinen ve nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'dan üst düzey diplomatlarla Norveç'in başkenti Oslo'da bir araya geldiğini duyurdu.

Bakıri, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "E3 ülkelerinin Siyasi Direktörleri ile Oslo'da bir görüşme gerçekleştirdik. Karşılıklı çıkar ve endişeleri ilgilendiren bir dizi konuyu kapsamlı bir şekilde tartıştık." ifadelerini kullandı.

İran'ın "görüşlerini netleştirmek ve bazı yanlış hesaplamalara karşı uyarmak için hiçbir fırsatı kaçırmayacağını" belirten Bakıri, "Diplomasi yolu da dahil olmak üzere ulusal çıkarlarımızı ilerletme konusunda kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakıri, görüşmenin İran ile ABD arasındaki çözülemeyen anlaşmazlıklar nedeniyle geçen yıl eylülde askıya alınan nükleer müzakerelerle ilgili olup olmadığını belirtmedi.

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