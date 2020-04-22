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Aktüel

İran ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı

İran, Devrim Muhafızları tarafından uzaya fırlatılan ilk askeri uydunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiğini duyurdu.

2020-04-22 11:41:25 -
İran ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı

İran, Devrim Muhafızları tarafından uzaya fırlatılan ilk askeri uydunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiğini duyurdu.


İran Devrim Muhafızları tarafından sabah saatlerinde uzaya fırlatılan ‘Nur’ adlı ilk askeri uydunun 2 aşamalı roket ile beraber 425 kilometre yükseklikte yörüngeye oturtulduğu belirtildi. İran’ın merkezi bölgelerinde bulunan bir çölden uzaya fırlatıldığı belirtilen ‘Nur’ adlı uydunun, uzaya fırlatılan ilk askeri uydu olduğu aktarıldı.

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