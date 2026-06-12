İran Hürmüz Boğazı’na giren tankerin geçişi engellendi

İran’ın yarı resmi haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre, söz konusu tanker Hürmüz Boğazı’na giriş sırasında gerekli koordinasyonu sağlamadı. Tankerin geçiş kurallarını ihlal ettiği iddia edilirken, İran güçlerinin bu nedenle geminin ilerleyişine müdahale ettiği belirtildi.

Olayın ardından tankerin kimliğine, taşıdığı yüke ve hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, gerekli koordinasyonu sağlamadan Hürmüz Boğazı’na giriş yapan ve kuralları ihlal eden bir tankerin geçişinin İran güçleri tarafından engellendiğini duyurdu. Ayrıca, bölge halkından gelen bilgilere göre; Sirik sahiline 2 kilometre mesafede 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi. İran makamlarından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.