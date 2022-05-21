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Dünya İran fena halde karıştı! Hükümet ne yapacağını şaşırdı
Dünya

İran fena halde karıştı! Hükümet ne yapacağını şaşırdı

İran'da artan gıda fiyatları nedeniyle düzenlenen hükümet karşıtı protestoların önüne bir türlü geçilemiyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-21 09:03:00 -
İran fena halde karıştı! Hükümet ne yapacağını şaşırdı

İran'da yükselişte olan gıda fiyatları sebebiyle düzenlenen hükümet karşıtı protestolar birçok vilayete yayıldı. Tahran yönetiminin temel gıda maddelerinin fiyatlarını artmasına yol açması halk tarafından tepkiyle karşılandı.

Sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan gönderilerde, İran'ın güney batısındaki Huzistan vilayetinde gıda ürünlerindeki fiyat artışını protesto etmek isteyen halkın sokaklara döküldüğü anlar yer aldı.

Çok geçmeden protestolar başkent Tahran dahil birçok vilayette hızlıca baş gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi de protesto eden göstericiler "Kahrolsun diktatör" sloganları attı. İran güvenlik güçleri gösterilerde birçok kişiyi gözaltına aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic milislerinin, Huzistan vilayetinin çeşitli bölgelerinde protestoculara müdahale ettiği öne sürüldü. Besic milislerinin genellikle göstericileri bastırmak için görevlendirildiği ve protestoculara karşı sert önlemler aldığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News

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