İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "ABD’yi İran gemisi hakkında uyardık”

İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Cebelitarık yönetimi tarafından serbest bırakılan İran’a ait petrol tankeri hakkında ABD’yi uyardıklarını söyledi.

İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, gazetecilere yaptığı açıklamada Cebelitarık’tan ayrılan Adrian Darya adlı petrol tankeri hakkında ABD yönetimini uyardıklarını belirterek, "Geminin yeniden alıkonulması halinde ABD’ye karşı karşıya kalacağı duruma ilişkin gerekli uyarılar yapıldı” dedi.

İngiltere’nin İran’a ait Grace 1 adlı petrol tankerini alıkoymasının hukuka aykırı olduğunu söyleyen Musevi, İran’ın gerekli diplomatik teamüller ve hukuki süreci kullanarak geminin serbest bırakılmasını sağladığını kaydetti.

Sözcü Musevi, ABD’nin serbest bırakılan geminin yeniden alıkonulmasana ilişkin talebinin hukuka aykırı olduğunu dile getirerek, "Eğer serbest bırakılan gemi yeniden alıkonulursa bu açık bir şekilde serbest deniz ulaşımına tehdit sayılacaktır. Geminin yeniden alıkonulması halinde doğacak sonuçlara ilişkin ABD yönetimi gerekli kanallardan uyarıldı” ifadelerini kullandı.

İngiltere’ye ait alıkonulan Steno Impero adlı gemiye ilişkin de değerlendirmede bulunan Musevi, Devrim Muhafızları tarafından alıkonulan İngiltere’ye ait gemi ile Grace 1 adlı gemi arasında irtibat olmadığını söyleyerek, "Bu konuda yargı sürecinin sonlanmasını beklemeliyiz. Umut ediyorum kısa zamanda konu ile alakalı yargı hükmünü verecektir” dedi.

Taahhütlerin askıya alınmasında üçüncü adım hazırlığı devam ediyor

AB’nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesine ilişkin görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmadığını vurgulayan İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Devam eden çalışmaların sonuçsuz kalması halinde yeniden karar alınacaktır. Taahhütlerin askıya alınmasında üçüncü adım hazırlıkları devam etmekte” dedi.