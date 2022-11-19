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Dünya İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den çağrı: Suça karışan göstericiler cezalandırılsın!
Dünya

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den çağrı: Suça karışan göstericiler cezalandırılsın!

Ülke de devam eden protestolarda evi yakılan rejimin ilk dini lideri Ayetullah Ali Hamaneyn gösterilerde cinayet, tehdit ve tahrip suçlarına karışanların cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 18:27:00 - 2022-11-19 19:09:54
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den çağrı: Suça karışan göstericiler cezalandırılsın!

İran'da devam eden Mahsa Amini protestoları hız kesmiyor, protestocular kararlı tavrını sürdürürken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran’ın İsfahan kentinde halka hitap etti. İran’da 3’üncü ayına giren protestolara değinen Hamaney, isyanın son bulacağını ve ülkenin kalkınmaya devam edeceğini belirterek, “İsyancılar halkı sokaklara çıkarmayı başaramadılar. Bu nedenle karışıklık çıkartarak güvenlik güçlerini ve yetkilileri yormaya çalışıyorlar. Başarılı olamayacaklar ve isyan son bulacak” dedi.

BATI ETKİSİNDE KALIYORLAR İDDİASI

ABD ve Batılı ülkeleri İran’da karışıklık çıkartmakla suçlayan Hamaney, “Batılılar özgürlük ve demokrasi adı altında diğer ülkelerde özgürlük karşıtı politikalar dayatıyorlar. Afganistan, ABD’nin özgürlük adı altında işgal ettiği en açık ve yakın örnek” ifadelerini kullandı. Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti'nin din temelinde halkçı ve özgürlükçü olduğunu belirterek ülke içerisinde bazılarının Batı etkisinde kaldığını söyledi.

GÖSTERİLER BİRBİRİNDEN AYRILMALI

Ülke genelinde devam eden gösterilerde protestocuların birbirinden ayrılması gerektiğini kaydeden Hamaney, gösterilerde cinayet, tehdit ve tahrip suçlarına bulaşanların cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Hamaney, “Kamu malına zarar verenler, cinayet işleyenler ve halkı tehdit edenler işledikleri suçlar oranında cezalandırılmalıdırlar. Elbette bu yargı erki aracılığıyla yapılmalıdır. Kimse kendince ceza kesemez” şeklinde konuştu. Göstericilerin birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Hamaney, “Şükürler olsun düşman başarılı olamadı. Düşmanın yalanlarına kanan ve aldananları kurtarmalı ve nasihat etmeliyiz. Suça bulaşanlar ise cezalandırılmalı” dedi. Hamaney'in evinin de göstericiler tarafından yakıldığı iddia edildi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler hız kesmeden devam ediyor. Ülkede şimdi de molla yetiştiren medreselerin yakılmaya başladığına ilişkin videolar servis edildi.

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