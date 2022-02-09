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Dünya İran, bir tekneye el koydu! Gözaltılar var
Dünya

İran, bir tekneye el koydu! Gözaltılar var

İran sınır muhafızlarının Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda 300 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye el koyarak 16 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 19:17:00 -
İran, bir tekneye el koydu! Gözaltılar var

İran sınır muhafızlarının Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda 300 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye el koyarak 16 kişiyi gözaltına aldığı duyuruldu.

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneye sınır muhafızları tarafından el konuldu.

Teknede 300 bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği, olayla bağlantılı 16 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hürmüzgan Sınır Muhafızları Komutan Vekili Abdullah Leşkeri, "Kaçakçılar, ele geçirilen akaryakıtı Basra Körfezi'ndeki ülkelerden birine nakletmeye çalışıyordu." ifadelerini kullandı.

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