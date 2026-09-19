İran bankasının Türkiye'deki faaliyet izni kaldırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İran merkezli Bank Mellat’ın Türkiye’deki faaliyet iznini kaldırdı. Karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararın, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinde yer alan ve bir bankanın faaliyetlerine devam etmesinin mevduat sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarı açısından tehlike oluşturması durumunu düzenleyen hükme dayanılarak alındığı belirtildi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de üç şubesi bulunan Bank Mellat, Türkiye’de 1982 yılından bu yana faaliyet gösteriyordu.

İran merkezli Bank Mellat’ın Türkiye’de 44 yıldır devam eden bankacılık faaliyetleri sona eriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 18 Eylül 2026 tarihli kararı, 19 Eylül 2026 tarih ve 33375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.

BDDK 5411 SAYILI KANUNUN 71’İNCİ MADDESİNİ UYGULADI

BDDK’nın 11572 sayılı kararında, faaliyet izninin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde kaldırıldığı belirtildi.

Söz konusu hüküm, bir bankanın faaliyetlerine devam etmesinin “mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz etmesi” halinde BDDK’ya faaliyet iznini kaldırma veya bankayı TMSF’ye devretme yetkisi veriyor.

Resmî Gazete’de yayımlanan kısa Kurul kararında bunun dışında ayrıntılı bir gerekçeye yer verilmedi.

TÜRKİYE’DE 1982’DEN BERİ FAALİYETTEYDİ

Bank Mellat’ın Türkiye geçmişi 1980’li yılların başına uzanıyor. Bankanın kendi tarihçesine göre 5 Şubat 1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’de faaliyet göstermesine izin verildi. İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 16 Nisan 1982’de faaliyete başladı.

Banka daha sonra Ankara ve İzmir’e de açıldı. Böylece Bank Mellat’ın Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç şubesi bulunuyordu.

ABD YAPTIRIMLARI ALTINDAYDI

Bank Mellat’ın uluslararası faaliyetleri uzun süredir ABD’nin İran’a yönelik yaptırım rejiminden etkileniyordu.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) güncel kayıtlarında Bank Mellat ve dünya genelindeki şubeleri ikincil yaptırım riski altında gösteriliyor.

Banka geçmişte de ABD’nin İran’ın nükleer ve askeri programlarıyla bağlantılı yaptırım listelerinde yer almıştı. ABD, 2007’de Bank Mellat dahil bazı İran bankalarına yönelik işlemleri yasaklamıştı.

Yaptırımlar nedeniyle bankanın özellikle uluslararası muhabir bankacılık ve dolar bazlı işlemlerindeki hareket alanı uzun süredir sınırlıydı.

BDDK’nın 18 Eylül tarihli kararında ise ABD yaptırımları faaliyet izninin kaldırılmasının gerekçesi olarak ayrıca belirtilmedi.