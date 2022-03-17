İran açıkladı: İş ABD tarafına kaldı

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen diplomatik Nevruz kutlamalarına katılan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, oturum aralarında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Abdullahiyan, Viyana görüşmelerinin anlaşmaya yakın olup olmadığı sorusuna, "Son görüşmelerimizde kırmızı çizgi olarak dört meselemiz vardı. Bu dört meseleden ikisi son üç hafta içinde neredeyse çözüldü ve bir anlaşmaya vardık. Ancak ekonomik garantiler konusu da dahil iki konu kaldı. Bugün meslektaşım Dr. Ali Bakıri ( İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci) ile görüştüm, Amerikan tarafı ile mesaj alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz. Kırmızı çizgimiz olan bu iki konuda anlaşma noktasına yaklaştığımızda Dr. Bakıri ve ekibi Viyana görüşmelerine katılacak." cevabını verdi.

ABD tarafının kalan iki sorunu çözme iradesi göstermesi durumunda Viyana'da ilk fırsatta nihai bir karara ve nihai anlaşma noktasına varmaya hazır olduklarını vurgulayan Abdullahiyan, "Ama şimdi iş ABD tarafına kalmış durumda. Acaba ABD tarafı ve Joe Biden bu iyi niyete gerçekçi ve hakiki bir yaklaşım sergileyecek mi sergilemeyecek mi, gelecekteki mesajlaşmalarımızın ne olacağı buna bağlıdır." dedi.

Abdullahiyan, Viyana görüşmelerinin ne zaman başlayacağı konusunda, "Amerikan tarafı bugün kalan iki talebimizi yerine getirirse yarın Viyana'da olmak için hazır olacağız." şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan ile yapılan görüşmelere ilişkin olarak da İran ile Suudi Arabistan arasındaki beşinci tur müzakerelerin ne zaman yapılacağına dair henüz bir karar verilmediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana görüşmelerinden sonra Rus, İngiliz ve Çinli mevkidaşları ile de çeşitli görüşmeler yapmış ve olumlu yaklaşım sergilendiğini bildirmişti.