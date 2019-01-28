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İran açıkça tehdit etti! "İsrail'i işgal ederiz"

İran Devrim Muhafızları komutanı Tuğgeneral Hüseyin Selami, "İsrail bize karşı bir savaş başlatırsa, kesinlikle yok edileceğini ve topraklarının işgal edileceğini duyuruyoruz" dedi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 16:40
İran açıkça tehdit etti! "İsrail'i işgal ederiz"

Suriye'de sık sık karşı karşıya gelen İran ve İsrail arasında ipler geriliyor.

İsrail'in geçen hafta Suriye'deki İran hedeflerini vurmasının ardından bugün konuşan Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Hüseyin Selami, çok sert tehditler savurdu.

"İsrail'i işgal edeceğiz"

Tahran yönetiminin stratejisinin Siyonist rejimi siyasi haritadan silmek olduğunu belirten Tuğgeneral Selami, İsrail'i işgal edebileceklerini söyledi.

Devrim Muhafızları komutanı, "İsrail bize karşı bir savaş başlatırsa, kesinlikle yok edileceğini ve topraklarının işgal edileceğini duyuruyoruz" dedi.

İsrail, Suriye'de Beşşar Esad rejimini destekleyen İran birliklerini geçen hafta füzelerle hedef almıştı. Rusya, saldırıda dört Suriyeli askerin öldüğünü açıklarken, İsrail medyası 12 İran askerinin öldüğünü bildirmişti.

 

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 16:40
  1. İran
  2. İsrail
  3. Suriye
  4. İran Devrim Muhafızları
  5. Tuğgeneral Hüseyin Selami
  6. İran açıkça tehdit etti
  7. İsrail'i işgal edecekler

YORUM YAZ

  • FeritFerit21 dk önce
    At at ama biraz yavaş at.
  • Vuslat Vuslat 21 dk önce
    Inşallahirandedigigibiisrailiyeryuzundensilergecerbendeniranatamdestekyoksakidigergüçlerisrailiyoketmekicinçaba gostermiyecek
  • okkeşokkeş23 dk önce
    iran israile saldırı, puhahahahaaa, İranın işi, Hav Hav Hav, sonra kuyruk sallamak
  • Suleyman Suleyman 26 dk önce
    Israili isgal edecekmis.....gorsem bile inanmam, once goz doktoruna giderim.....onlar gizli kardesler....
  • AnkaralıAnkaralı31 dk önce
    Vah vah çok korktum inan.Madem bu kadar güçlüsün israilin saldırmasını niye bekliyordun.Yıllardır aynı teraneler.
  • NurNur35 dk önce
    Nerede o günler
  • Ömer ADALETÖmer ADALET44 dk önce
    Akit, rafizi kafiri İran'ın koftiden havlamasını iyi reklam ediyorsun. İran hiç bir halt edemez havlamaktan başka. Sünni dünyasını parçalamak için atılan bu oltayı enayilerden başkası yemez. İran'ın tarihinde kafirlerle harp yaptığını birisi yazsın dişimi kırarım.
  • mehmet önenmehmet önen45 dk önce
    Insaallah iran söylediklerinde samimidir.Bazen aklima Cem Karacanin sarkisi ( yalanda olsa söyle hosuma gidiyor )geliyor.Ama bIz bilemeyiz ALLAH bilir.Eger iran yahudiyle savasirsa bilsinki dünya müslümanlari onlarin yaninda olacaktir . Yeterki kapi bir aralansin.
  • Abdullah Abdullah 48 dk önce
    İran şimdiye kadar müslüman kanı dökmekten başka ne yaptı Şimdi İsrail’e saldıracakmış nekadar inandırıcı
  • Abdullah Abdullah 48 dk önce
    İran şimdiye kadar müslüman kanı dökmekten başka ne yaptı Şimdi İsrail’e saldıracakmış nekadar inandırıcı
  • receprecep50 dk önce
    selamani inşallah dediğin gibi olur o vahşi cani siyonist yahudi tarihten silinir birde o topraklar siyonistlerin degil
  • Şeref KazanŞeref Kazan52 dk önce
    Bupislik İran devleti 30 yıldır aralıksız Yahudi dommuzlardan dayak yiyor Hayasızcadommuzlar devletini işgal etmekten bahsediyor Bu havlamalarla AZGIN YAHUDİLERİN MÜALÜMANLARI KATLEMESİNE ZEMİN HAZIRLAYARAK ASLINDA İSRAİLE HİZMET EDİYOR
  • gökhangökhan56 dk önce
    geç bu hikayeleri..
  • ÖzcanÖzcan58 dk önce
    Yalaninzin sonu yok 40senedir İsrail i vururuz edebiyatı yapıyorsunuz ama Suriye'de masum halkı katlettiniz siz sadece onlara uşaklık yaparsınız

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