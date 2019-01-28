İran açıkça tehdit etti! "İsrail'i işgal ederiz" İran Devrim Muhafızları komutanı Tuğgeneral Hüseyin Selami, "İsrail bize karşı bir savaş başlatırsa, kesinlikle yok edileceğini ve topraklarının işgal edileceğini duyuruyoruz" dedi.

Suriye'de sık sık karşı karşıya gelen İran ve İsrail arasında ipler geriliyor. İsrail'in geçen hafta Suriye'deki İran hedeflerini vurmasının ardından bugün konuşan Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Hüseyin Selami, çok sert tehditler savurdu. "İsrail'i işgal edeceğiz" Tahran yönetiminin stratejisinin Siyonist rejimi siyasi haritadan silmek olduğunu belirten Tuğgeneral Selami, İsrail'i işgal edebileceklerini söyledi. Devrim Muhafızları komutanı, "İsrail bize karşı bir savaş başlatırsa, kesinlikle yok edileceğini ve topraklarının işgal edileceğini duyuruyoruz" dedi. İsrail, Suriye'de Beşşar Esad rejimini destekleyen İran birliklerini geçen hafta füzelerle hedef almıştı. Rusya, saldırıda dört Suriyeli askerin öldüğünü açıklarken, İsrail medyası 12 İran askerinin öldüğünü bildirmişti.

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