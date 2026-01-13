İran ABD ile temasa geçti!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Başkan Trump'ın İran rejimine karşı askeri güç kullanma tehditleri savurduğu bir süreçte hafta sonu Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ile temasa geçti.

Aktarılan bilgilere göre İran Dışişleri Bakanı protestolarla ilgili olarak Trump'ın temsilcisi ile temasa geçti.

Axios'un konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Başkan Trump'ın İran rejimine karşı askeri güç kullanma tehditleri savurduğu bir süreçte hafta sonu Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ile temasa geçti.

Kaynaklara göre bu temas İran'ın ABD ile gerilimi düşürme ya da en azından Trump, Tahran rejimini daha da zayıflatacak herhangi bir eylem emri vermeden önce zaman kazanma çabası gibi görünüyor.

Bu, nükleer müzakerelerdeki çıkmaza ve iki ülke arasındaki tehditleşmeye rağmen Washington ile Tahran arasındaki doğrudan iletişim kanalının halen açık olduğunun ilk göstergesi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre Arakçi ve Witkoff önümüzdeki günlerde bir araya gelme ihtimalini görüştüler.

Kaynaklar telefonla mı yoksa mesajla mı konuştuklarını teyit etmedi. Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Trump Pazar günü yaptığı açıklamada İran tarafının bir gün önce ABD ile iletişime geçtiğini ve bir nükleer anlaşma müzakere etmeyi teklif ettiğini söyledi.

Trump, "Onlarla görüşebiliriz. Bir toplantı ayarlanıyor, ancak toplantıdan önce yaşananlar nedeniyle harekete geçmemiz gerekebilir. ... ama bir toplantı ayarlanıyor" dedi Pazar günü Air Force One'da gazetecilere.

Başkan Yardımcısı JD Vance geçen hafta gazetecilere ABD'nin İran ile yeni bir anlaşma için müzakerelere açık olduğunu söyledi.

ABD'li yetkililer Witkoff ve Arakçi'nin geçen yıl ABD ve İran arasında yapılan nükleer görüşmeler sırasında mesajlaşmaya başladıklarını söyledi.

ABD'li bir yetkili ve bilgi sahibi iki kaynağa göre, ABD'nin Haziran ayında İran'ın nükleer tesislerini bombalamasından sonra bile iletişim devam etti ve geçtiğimiz Ekim ayında potansiyel nükleer müzakereler konusunda hala temas halindeydiler.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanımız Abbas Arakçi ile ABD özel temsilcisi arasındaki iletişim kanalı açık ve gerektiğinde mesaj alışverişi yapılıyor" dedi.

Trump'ın Salı günü ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı yaparak protestoları destekleme ve İran rejimini zayıflatma seçeneklerini ele alması bekleniyor.

Trump Pazar günü yaptığı açıklamada İran'daki protesto hareketini destekleme konusunda "çok güçlü seçenekleri" gözden geçirdiğini söyledi.

Trump "Bu konuyla çok ciddi bir şekilde ilgileniyoruz" dedi ve ekledi: "Ordu buna bakıyor. Çok güçlü seçeneklere bakıyoruz. Bir karar vereceğiz."

Kaynak: Mepa News, Axios