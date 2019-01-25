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İran 12 bin askerle tatbikata başladı

İran ordusu, 12 bin askerle geniş çaplı tatbikata başladı.

25 Ocak 2019 Cuma 11:48
İran 12 bin askerle tatbikata başladı

İran devlet televizyonu, "İktidar 97" adı verilen askeri tatbikatın İsfahan'ın Nasrabad bölgesinde başladığını duyurdu.

İran Kara Kuvvetleri'nden 12 bin askerin katıldığı tatbikata savaş uçakları ve helikopterler de destek veriyor.

Kara unsurlarının yapısında gerçekleştirilen değişikliklerin değerlendirileceği tatbikatta "modern saldırı taktiklerinin" icra edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:48
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