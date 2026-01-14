Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp

Suriye Enformasyon Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı röportajı "siyasi gerekçelerle" yayımlamayan Irak merkezli televizyona tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak merkezli Şems TV'nin Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı röportajı "siyasi gerekçelerle" yayımlamama kararının yakından takip edildiği belirtildi.

Söz konusu kanalın müdürünün "kendi siyasi gerekçeleriyle" röportajı yayımlamadığına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık, Cumhurbaşkanı Şara'nın, görüşlerini sunmak ve son gelişmeleri ele almak için çok sayıda yerel ve uluslararası kanal olmasına rağmen Kürt bir kanalı tercih ettiğini teyit etmektedir. Bu tercih, Kürtlerin statüsünün, rolünün ve haklarının önemini vurgulamaktadır."

Söz konusu televizyonun Şara röportajını yayımlamama kararının profesyonel gazetecilik bağlamında yeterli bir gerekçesi olmadığı belirtilerek, Enformasyon Bakanlığının röportajı resmi platformları aracılığıyla yasal çerçeve içinde yayımlama hakkını saklı tuttuğu aktarıldı.