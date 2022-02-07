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Dünya Irak'tan PKK açıklaması: Kararlıyız
Dünya

Irak'tan PKK açıklaması: Kararlıyız

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığının yasal ve meşru olmadığını belirterek, 'Irak hükümeti olarak bu konunun bitirilmesinde kararlıyız.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 00:11:00 -
Irak'tan PKK açıklaması: Kararlıyız

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığının yasal ve meşru olmadığını belirterek, 'Irak hükümeti olarak bu konunun bitirilmesinde kararlıyız.' dedi.

Araci, Irak resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, PKK'nın ülkesindeki varlığına değindi.

PKK'nın Irak'taki varlığının meşru ve yasal olmadığını vurgulayan Araci, "Irak hükümeti olarak bu konunun bitirilmesinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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