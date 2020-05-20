Irak’ta tespit edilen PKK’lı teröristler anında etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın Metina bölgesinde tespit edilen PKK’lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla PKK'lı 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği kaydedildi.