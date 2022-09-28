  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yapan pişman olmaz! Çocukları ekran esaretinden kurtarmanın yolları

Bakanlık açıkladı! Yüzde 40 arttı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 15 ülke: Doğal gaza tavan fiyat uygulansın! Enerji krizine yönelik yeni tedbirler

Türkiye'den tarihi başarı! Dünyada başka bir benzeri daha yok

Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 16 iş birliği anlaşması

200'den fazla eski telefondan bakın kaç gram altın çıktı! Kimyager testi etti, işte sonuç

Hamit Altıntop neyin peşinde? Bu kadar yetki fazla... Alman ismi getirme kararı aldı

Meral Akşener'in "Açız" tiyatrosunda yeni detaylar ortaya çıktı

Bu da mı tesadüf? CHP’li belediyeye PKK operasyonu

Altın fiyatları en düşük seviyesini gördü! Altın yorumları: Atlatmanız gereken bir tür fırtına var
Dünya Irak'ta meclisin ilk toplantısı sırasında roketli saldırı! Yaralılar var
Dünya

Irak'ta meclisin ilk toplantısı sırasında roketli saldırı! Yaralılar var

Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de Irak meclisinin ülkedeki karışıklık nedeniyle 2 ay aradan sonra gerçekleştirdiği ilk toplantısı sırasında roketli saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 19:39:00 - 2022-09-28 19:44:09
Irak'ta meclisin ilk toplantısı sırasında roketli saldırı! Yaralılar var

Irak’ın başkenti Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de Irak meclisinin 2 ay aradan sonra düzenlediği ilk toplantısı sırasında roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi yaralandı.

Irak'ta yaklaşık 2 aydır toplanamayan meclis bugün ilk oturumunu gerçekleştirirken, meclisinde yer aldığı başkent Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendi. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının yer aldığı Yeşil Bölge’ye 3 adet roket düştüğü bildirilerek, saldırıda 4 güvenlik gücü mensubunun yaralandığı belirtildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Açıklamada, roketlerden birinin Irak meclis binası önüne, diğerlerinin ise misafirhane ve Kudüs Kontrol Noktası yakınına düştüğü bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak Meclisi’nin oturumu protesto edilmişti

Bağdat'ta erken saatlerden itibaren meclisin de yer aldığı Yeşil Bölge'ye çıkan tüm yol ve köprülerde alınan güvenlik önlemlerine rağmen yüzlerce kişi Tahrir Meydanı’nda toplanmış, Yeşil Bölge’ye giden yolların kapatılması üzerine güçlükle Tahrir Meydanı’na ulaşan protestocular, mecliste oturum düzenlenmesini protesto etmişti.

Irak’taki siyasi gerilim

Irak’ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. Protestolar Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23