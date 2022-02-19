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Dünya Irak'ta mayın patladı! Bir çocuk hayatını kaybetti
Dünya

Irak'ta mayın patladı! Bir çocuk hayatını kaybetti

Irak’ta İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 19:46:00 -
Irak'ta mayın patladı! Bir çocuk hayatını kaybetti

Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayının patlaması sonucu 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zikar'a bağlı el-Betha bölgesinde İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayın patladı.

Mayının patlaması sonucu 6 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

İran ile Irak arasında 22 Eylül 1980'de başlayan savaş, iki tarafın da kabul ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 no'lu kararıyla 20 Ağustos 1988'de sona ermişti. Savaş yıllarında sınırlara döşenen mayınlar hala her iki ülkeden de birçok kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.

Irak makamları, yaklaşık 3 bin kilometrekarenin mayınlarla döşendiğini söylüyor.

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