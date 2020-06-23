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Aktüel

Irak'ta Kovid-19 salgınında bir günde 84 can kaybı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 19:38:35 -
Irak'ta Kovid-19 salgınında bir günde 84 can kaybı

İSTANBUL (AA) - Irak’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 84 kişi hayatını kaybetti.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içinde ülke genelinde 84 kişinin yaşamını yitirdiği, 1286 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 1251’e, vaka sayısının da 34 bin 502’e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşen hasta sayısının da 15 bin 753 olduğunu aktardı.



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