Irak'ta havalimanına roketli saldırı düzenlendi

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen roketli saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan, Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından verilen bilgiye göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 2 adet katyuşa roketi düştüğü bilgisi verildi.

Bilgilendirmede, saldırı sonucu herhangi bir hasarın veya can kaybının olmadığı söylendi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin henüz kimler olduğu belirlenemedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) saldırıların arkasında Iraklı Hizbullah Tugayları'nın yanı sıra İran'a yakınlığıyla bilinen grupların olduğuna inanıyor.

Diğer taraftan Irak'ta son günlerde ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu güvenlikli Yeşil Bölge'ye ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu askeri üslere çok sayıda roket atıldı. Yine dün akşam saatlerinde ise Yeşil Bölge'de bulunan boş bir eve 1 adet katyuşa roketi isabet etti.