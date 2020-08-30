  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Irak'ta havalimanına roketli saldırı düzenlendi
Dünya

Irak'ta havalimanına roketli saldırı düzenlendi

Siyasi ve iç çalkantılar geçiren Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 22:05:00 -
Irak'ta havalimanına roketli saldırı düzenlendi

Bağdat Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen roketli saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan, Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından verilen bilgiye göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 2 adet katyuşa roketi düştüğü bilgisi verildi.

Bilgilendirmede, saldırı sonucu herhangi bir hasarın veya can kaybının olmadığı söylendi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin henüz kimler olduğu belirlenemedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) saldırıların arkasında Iraklı Hizbullah Tugayları'nın yanı sıra İran'a yakınlığıyla bilinen grupların olduğuna inanıyor.

Diğer taraftan Irak'ta son günlerde ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu güvenlikli Yeşil Bölge'ye ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu askeri üslere çok sayıda roket atıldı. Yine dün akşam saatlerinde ise Yeşil Bölge'de bulunan boş bir eve 1 adet katyuşa roketi isabet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeş..
Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”
Dünya

Trump’tan askeri müdahale mesajı! “Bu sorunu çözmezse giriyoruz”

ABD Başkanı Donald Trump, şehirdeki protesto gösterilerini engellemediği için, “Beceriksiz” olarak nitelediği Portland Belediye Başkanı Ted ..
Türk bilim adamı koronavirüse ömür biçti
Korona Virüs

Türk bilim adamı koronavirüse ömür biçti

Ölümcül koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Fatih Şahiner, salgınının 2 sene daha devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Şa..
Satılık 2012 model Fiat Fiorino
Satılık 2012 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı