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Dünya Irak'ta DEAŞ saldırısında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Dünya

Irak'ta DEAŞ saldırısında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Irak'ın Diyala kentinin doğusundaki Celavla nahiyesi yakınında terör örgütü DEAŞ mensuplarının bir köye havan topuyla düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 07:31:00 -
Irak'ta DEAŞ saldırısında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ mensupları bölgedeki el- İslah köyüne havan topuyla saldırı düzenledi.

Açıklamada, havan toplarının köyde 2 eve isabet etmesi sonucu aynı aileden bir kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırganların yakalanması için Celavla nahiyesi yakınlarındaki kırsal bölgede operasyon başlatıldığı kaydedilen açıklamada, DEAŞ'ın bölgede saldırılarının artmasından endişe edildiği ifade edildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

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