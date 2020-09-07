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Aktüel Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü
Aktüel

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:40:11 -
Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü

DİYALA (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın doğusunda, İran sınırına yakın Hanekin ilçesinde Haşdi Şabi'ye düzenlediği silahlı saldırıda biri komutan 2 milis öldü.

Diyala Emniyetinde görevli Yüzbaşı Polis Cafer el-Vaili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin Diyala vilayetine bağlı Hanekin ilçesinde bulunan Haşdi Şabi noktasına saldırı düzenlediğini söyledi.

Vaili, hafif ve ağır silahların kullanıldığı saldırıda Haşdi Şabi'nin 28. Tugay Komutanı Hüseyin el-Miyahi ile bir Haşdi Şabi mensubunun daha öldüğünü aktardı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal kesimlerinde saldırıları devam ediyor.

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