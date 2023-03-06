Irak'ta alkol yasağı kararı alındı! 7 yıl sonra yürürlüğe girdi: Muhalefetten tepki çıkışı, dikkat çeken sözler

Milletvekilleri mahkemeye yaptıkları başvuruda, azınlıkların haklarını göz ardı ettiği ve özgürlükleri kısıtladığı için yasanın anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Başvuruda ayrıca yasağın hükümetin önümüzdeki dört yıl boyunca tüm ithal alkollü içeceklere yüzde 200 oranında vergi uygulanmasını öngören hükümet kararnamesiyle de çeliştiği belirtildi.

Irak'ta alkol satma ruhsatı sadece gayrimüslimlere veriliyor. Halka açık yerlerde alkol tüketimi hoş karşılanmamakla birlikte içki ruhsatı olan dükkan ve mekanlarda satılabiliyor.

Yasağa rağmen başkent Bağdat ve bazı vilayetlerdeki içki dükkanları açık kalmaya devam ederken, dükkan sahipleri Reuters'a yaptıkları açıklamada, ticareti durdurmaları gerektiğine dair kendilerine resmi bir bildirimde bulunulmadığını kaydetti.

AFP haber ajansına konuşan bir Iraklı da yasağın alkol satışlarını karaborsaya düşüreceği görüşünü aktardı ve her ne kadar Müslüman öğretiler yasaklasa da, bunun kişisel özgürlük kapsamında olduğunu savundu.(euronews)

ÖNE ÇIKAN VİDEO



İlginizi çekebilir→Rusların Türkiye sınırındaki ev alımlarında duraksama başladı! Ruslar depremden korktu: Apar topar gidiyorlar → TIKLAYINIZ