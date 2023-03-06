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Yaşam
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Rusların Türkiye sınırındaki ev alımlarında duraksama başladı! Ruslar depremden korktu: Apar topar gidiyorlar

2023-03-06 18:12:26
Rusların Türkiye sınırındaki ev alımlarında duraksama başladı! Ruslar depremden korktu: Apar topar gidiyorlar

Ruslar deprem sonrası apar topar evleri ya elinden çıkarmaya ya da müstakil yapılar almaya başlad! Bazıları koşa koşa gidiyorlar! dikkat çeken hareketlilik: 6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra ülkemizde sıklıkla ev alan Ruslarda evalımlarında villa tarzı müstakil yapıları tercih etmeye başladı. Aynı zamanda Ruslarda, depreme dayanıklı konutları tercih ediyor.

#1
Foto - Rusların Türkiye sınırındaki ev alımlarında duraksama başladı! Ruslar depremden korktu: Apar topar gidiyorlar

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, özellikle Rusların Türkiye sınırları içerisinde evalımlarının artmasına neden olmuştu. Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, Rusların da ev alma isteklerinin azalmasına neden oldu. Rusların evalımında en çok tercih ettikleri İstanbul’da, deprem riskinin fazla olmasından dolayı evalımlarının azaldığı kaydedildi.

#2
Foto - Rusların Türkiye sınırındaki ev alımlarında duraksama başladı! Ruslar depremden korktu: Apar topar gidiyorlar

Rusların Türkiye’de en çok tercih ettiği şehirlerden biri diğeri ise, Antalya olarak bilinmektedir. İstanbul kadar olmasa da Antalya gibi Rusların Türkiye’de tercih ettiği şehirlerde de konut alım isteklerinde azalma oldu belirtildi.

#3
Foto - Rusların Türkiye sınırındaki ev alımlarında duraksama başladı! Ruslar depremden korktu: Apar topar gidiyorlar

TALEPLER YÜZDE 40-50 ORANINDA DÜŞTÜ Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak, depremlerin yaşanması ile birlikte taleplerin yüzde 45 ile 50 arasında düştüğünü belirtti. Yabancılar arasında da deprem hassasiyetinin oluştuğunu ifade eden Hakan Bucak, yabancılarında alacakları bina ile ilgili deprem raporlarını sorgulamaya başladığının da altını çizdi. Ekonomim’den Leyla İlhan’ın haberine göre ise; İstanbul’da her an depreme olabilir söylentilerinin yabancıları da etkilediğini ifade eden Hakan Bucak, yabancıların fay hattından uzak, az katlı villa tipi projelerin olduğu Beykoz ve Sarıyer gibi İstanbul’un kuzey kesimine doğru tercihlerde bulunmaya başladıklarını açıkladı.

#4
Foto - Rusların Türkiye sınırındaki ev alımlarında duraksama başladı! Ruslar depremden korktu: Apar topar gidiyorlar

İRANLILAR ALIMA DEVAM EDİYOR Yabancılara konut satışlarına dair açıklamalarda bulunan Hakan Bucak, İranlılara yapılan satışlara dair şu bilgileri paylaştı; ‘’İran piyasasında ciddi bir devalüasyon başladı. Ondan ötürü İran talebinde ciddi artış gözlemledik. İranlılar Türkiye’yi çok iyi tanıdıkları için deprem konusunda Ruslar kadar hassas değiller. Rusların düşen alımlarının bir kısmını doldurmaları söz konusu.’’

#5
Foto - Rusların Türkiye sınırındaki ev alımlarında duraksama başladı! Ruslar depremden korktu: Apar topar gidiyorlar

RUSLAR ALIMLARINI O ÜLKELERE KAYDIRDI kamugundemi'nin aktardığı Rusya merkezli Kommersant Gazetesi’nde yer alan bilgiye göre; Rusların Türkiye’de ev alma oranlarında yüzde 40 ile yüzde 60 azalma olduğu, Rusların Tayland, Karadağ, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yöneldiğine dair bilgilere yer verildi.

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