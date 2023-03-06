2023-03-06 18:12:26 Rusların Türkiye sınırındaki ev alımlarında duraksama başladı! Ruslar depremden korktu: Apar topar gidiyorlar
Ruslar deprem sonrası apar topar evleri ya elinden çıkarmaya ya da müstakil yapılar almaya başlad! Bazıları koşa koşa gidiyorlar! dikkat çeken hareketlilik: 6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra ülkemizde sıklıkla ev alan Ruslarda evalımlarında villa tarzı müstakil yapıları tercih etmeye başladı. Aynı zamanda Ruslarda, depreme dayanıklı konutları tercih ediyor.