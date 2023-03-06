Rusların Türkiye sınırındaki ev alımlarında duraksama başladı! Ruslar depremden korktu: Apar topar gidiyorlar

TALEPLER YÜZDE 40-50 ORANINDA DÜŞTÜ Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak, depremlerin yaşanması ile birlikte taleplerin yüzde 45 ile 50 arasında düştüğünü belirtti. Yabancılar arasında da deprem hassasiyetinin oluştuğunu ifade eden Hakan Bucak, yabancılarında alacakları bina ile ilgili deprem raporlarını sorgulamaya başladığının da altını çizdi. Ekonomim’den Leyla İlhan’ın haberine göre ise; İstanbul’da her an depreme olabilir söylentilerinin yabancıları da etkilediğini ifade eden Hakan Bucak, yabancıların fay hattından uzak, az katlı villa tipi projelerin olduğu Beykoz ve Sarıyer gibi İstanbul’un kuzey kesimine doğru tercihlerde bulunmaya başladıklarını açıkladı.