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Dünya Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı
Dünya

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı

Yeniakit Publisher
2024-08-06 09:55:00 -
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı

Irak'ın Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne yönelik dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen roketli saldırıda 5 ABD askerinin yaralandığı açıklandı.

Irak'ın Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne yönelik dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen roketli saldırıda 5 ABD askerinin yaralandığı açıklandı.

Irak batısında yer alan Anbar vilayetinde ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne gerçekleştirilen roketli saldırının detayları netleşiyor. Irak'taki yerel kaynaklara göre hava üssüne 2 adet katyuşa roketi düşerken, saldırıda bazı ABD askerleri yaralandı. Kaynaklar, saldırıda kullanılan ve araç üzerine yerleştirilen bir rampa bulunduğunu, rampa üzerinde fırlatılmamış 3 adet roketin daha olduğunu aktardı.

1'İ AĞIR 5 ASKER YARALANDI

Reuters ise ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde saldırıda en az 5 ABD askerinin yaralandığı aktardı. ABD'li yetkililer, yaralı askerlerden 1'inin durumunun ağır olduğunu belirtti. Yetkililerden biri, "Üs personeli, saldırı sonrası hasar tespiti yapıyor" dedi.

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