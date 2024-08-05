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Dünya Irak’ta ABD askerlerine saldırı
Dünya

Irak’ta ABD askerlerine saldırı

Yeniakit Publisher
2024-08-05 22:52:00 -
Irak’ta ABD askerlerine saldırı

Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad Hava Üssü’ne roketli saldırı gerçekleştirildi.

Irak’ın batısında yer alan Anbar kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi. Güvenlik kaynakları, üssün 2 Katyuşa roketi ile hedef alındığını açıklayarak, roketlerin üssün içerisine düştüğünü ancak saldırıda can ve mal kaybı olmadığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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