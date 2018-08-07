Irak'ta 5 DEAŞ'lı teröriste idam cezası
Terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişi, Irak'taki yerel mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı.07 Ağustos 2018 Salı 17:00
Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişinin idam cezasına çarptırıldığı belirtildi.
DEAŞ'lıları yargılayan Mahkeme Sözcüsü Abdussettar Bayraktar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat'taki ceza mahkemesi, örgüt içerisinde farklı görevlerdeki 5 DEAŞ'lı hakkında idam kararı verdi." denildi.
Açıklamada, haklarında idam kararı verilen hükümlülerin, Musul ve Enbar vilayetlerinde güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerine karıştıklarının tespit edildiği ifade edildi.
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