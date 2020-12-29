Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Avaşin-Basyan bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısının 10'a ulaştığını bildirdi
ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 2 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.
Hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.