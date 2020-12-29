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Aktüel Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Avaşin-Basyan bölgesinde son 24 saatte etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısının 10'a ulaştığını bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:13:43 -
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 2 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.

Hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

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