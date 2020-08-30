Irak'a roketli saldırı! Açıklamalar peş peşe geldi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yer alan Uluslararası Havalimanı’na roketlerle saldırı yapıldı.

Irak Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, havalimanı hedef alınmak üzere 2 adet katyuşa roketinin bölgeye yakın noktaya düştüğünü belirtlildi.

Hizbullah iddiası

Saldırıyla ilgili yapılan açıklamanın devamında hasar ya da can kaybının bulunmadığı açıklandı. Havalimanına yapılan saldırıyı kimin yaptığı bilinmezken İran destekli Hizbullah Tugayları’nın yapabileceği üzerinde duruluyor.

Yeşil Bölge’ye yapılan saldırılar

Irak’ta bulunan ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge’ye son dönemde roketli saldırılar düzenleniyor. Dün de aynı bölgede benzer bir roket saldırısı yapıldığı açıklanmıştı.