Irak Yüksek mahkemesi ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin kararını açıkladı

Irak Meclisi Milletvekilleri Basim Haşşan ile Mustafa Sened, Amerikan güçlerinin Irak topraklarında kalmasına izin veren anlaşmanın geçersiz sayılması ve iptal edilmesi için Irak Yüksek Federal Mahkemesine başvuruda bulundu.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekillerin başvurusunun incelendiği ve mahkemenin bu konuda karar verme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Milletvekillerinin başvurusu "konu bakımından yetkisizlik" gerekçesiyle reddedildi.

Irak ile ABD arasında 2008 yılında imzalanan "Stratejik Çerçeve Anlaşması"nın, İşbirliği Prensipleri adı altındaki birinci bölümün 3 ve 4'üncü maddelerinde, Irak merkezi hükümetinin çağrısı üzerine ABD'nin ülkede geçici askeri varlık gösterdiği, Irak'ın egemenliğine de saygı duyulması gerektiği belirtiliyor.

Iraklı bazı siyasiler, Irak ve ABD arasında imzalanan Stratejik Çerçeve Anlaşması’nın feshedilmesini ve Amerikan güçlerinin ülkeden çıkarılmasını talep ediyor.

Kaynak: AA

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